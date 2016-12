Louis-Jean Cormier sort des Grandes Artères !

Aura-t-il le même succès en France que Pierre Lapointe, Coeur de Pirate, Monogrenade, Coeur de Pirate ? Louis-Jean Cormier, ex guitariste et chanteur du groupe Karkwa a dévoilé chez nous un premier single, Si Tu Reviens en découverte.

Louis-Jean Cormier dévoile son second album solo en France : Les Grandes Artères, un disque au lyrisme rock particulièrement abouti qui devrait lui assurer en France une partie de la reconnaissance obtenue au Canada.



"Les grandes artères a été fait pendant un bout 'fucké' de ma vie. Ça a donné un disque plus sentimental que celui d’avant. C’est intègre et sincère, mais ça ne bouge peut-être pas autant que ce que j’aurais envie de faire maintenant, raconte le musicien. J’ai envie d’un disque qui bouge."



à découvrir avec le titre Si tu reviens en écoute ici sur Youtube avec un beau clip en animation.















