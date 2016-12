Yann Destal et Ada Yu présentent la vidéo de Guardia de la Noche

L'artiste Ada Yu et le musicien Yann Destal collaborent autour d'une création appelée Guardia de la Noche. Mystérieuse porte ouverte sur l'inconscient et le désir de liberté.

Le "Guardia de la Noche", il vous connait bien, mais vous peut-être pas. Chaque soir, il vous ouvre la porte, sur une précieuse liberté. Derrière cette porte, c'est le monde sombre, créatif et calme, de la nuit. Cet étrange moment, dont on parle si peu, tant ce qu'il renferme touche à notre part profonde, et intime.



La musique de Yann Destal accompagne une création d'Ada Yu qui explore la dimension subjective de la construction de l’identité, les frontières entre l’imaginaire et la rationalité, ainsi que les tensions et les contradictions des univers mentaux.



le clip de Guardia de la Noche est à voir ici.