Ariel Ariel a tout bon avec Comme Toi

Le public rock a pu apercevoir ce musicien Ariel Ariel au sein du groupe bordelais Pendentif, il se lance en solo et en pense beaucoup de bien !

Ariel Ariel a sorti Comme Toi, premier extrait d'un EP annonçant une musique qui fait la part belle aux racines d'Ariel et son enfance passée à la Martinique, avec un son pop/rock très inspiré et moderne. Ariel Ariel a le mérite de sortir des formats rock habituels et de livrer beaucoup de sa sensibilité. Le clip, ce qui ne gâche rien est très beau !