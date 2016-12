Benoit Dorémus dit tout sur les artistes avec Bêtes à Chagrin

Benoit Dorémus livre un texte cinglant avec le titre Bêtes à Chagrin, extrait de l'album de son retour En Tachycardie qu'il joue en tournée dans toute la France.

Dans ce titre mis en image, Benoît Dorémus évoque le quotidien des artistes, la routine qui s’y crée autour, ainsi que, ce que l’entourage des artistes peut subir. Il faut dire que depuis qu’il est dans le métier, il en a côtoyé pas mal.



Je ne citerai ici que deux Renaud et Francis Cabrel, dont ce dernier lui a offert d’assurer les premières parties de sa nouvelle tournée. Dans ce clip, il se retrouve dans un bâtiment désaffecté en y déambulant et en mettant en garde contre les artistes qu’il décrit comme « Bêtes à Chagrin ».



Pour ceux qui veulent le voir sur scène, ce sera possible avec 3 concerts à Les Trois Baudets (Paris) les 23, 24 et 25 mars 2016, puis en tournée nationale à partir de mi-mai.















Retrouvez En Tachycardie chez Amazon