Hipsta prouve que le groupe est là pour longtemps ! Après Badman, voici leur nouveau clip d'Hip Paranoîa que l'on peut entendre sur OuiFm.

Hipsta a sorti un excellent EP il y a quelques mois Kill My Hipsta qui a recueilli de très bonnes critiques auprès des médias rock qui on salué leur énergie increvable et leurs son noisy mais dansant. Excellente formule qui fait mouche en live !



On peut voir leur clip sur Youtube :