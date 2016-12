Agop, une découverte pop de Rendez-Vous en Terre Inconnue !

Choisi par l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue, Agop reçoit un beau coup de projecteur pour son tube You light up my way !

Une découverte pop assez jouissive, c’est Agop qui nous l’offre, et va vous faire danser devant votre ordinateur.



Le label Believe lui a proposé ensuite de figurer sur le volume 2 de sa compil’ Oh la la, regroupant « le meilleur de la nouvelle scène pop française », aux côtés notamment de François&The Atlas Mountain, Camp Claude et Hyphen Hyphen.



le voici bien parti pour s’imposer ! On peut regarder le clip