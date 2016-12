Ten Years After en concert à Paris le 21 mai

Le groupe Ten Years After, légende du rock anglais des années 70 vient jouer à Paris au Trianon le 21 mai pour une date très attendue des amateurs de guitare.

Ten Years After a marqué le festival Woodstock de son empreinte en 1969. C’est la performance légendaire d’Alvin Lee, le guitariste de Ten Years After, qui a ouvert la voie aux groupes de blues et blues-rock anglais qui ont déferlé sur les USA dans les 70’s.



Alvin nous a quitté il y a deux ans déjà, mais le groupe vit toujours, enregistre et tourne dans le monde entier grâce à la performance époustouflante du jeune Marcus Bonfanti, guitare & chant, dont le charisme et la présence sur scène font de lui un showman hors pair!



Figure montante du blues londonien, The Guardian dit de lui : "Marcus Bonfanti mérite de devenir le prochain « Guitar Hero » du blues anglais".



Il est possible de réserver votre place au Trianon le 21/05 ici