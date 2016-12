Pauline Croze et sa belle Bossa Nova

Pauline Croze est partie à Rio de Janeiro et en revient avec l'album Bossa Nova plein de titres en portugais et en français, des classiques à siffloter, des adaptations, et c'est parfait pour faire venir l'été en douceur.

Onze titres se retrouvent sur l'album Bossa Nova, comme Les eaux de Mars, Tu verras, Voce Abusou, Samba Saravah... Ils sont ré-adaptés par la douce patte de Pauline Croze dont la voix s'accorde à merveille avec la mélancolie de la Bossa Nova. Un disque conseillé !



On peut découvrir le clip de Voce Abusou sur Youtube