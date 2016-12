Allen B, chanteur virtuel du tube J'ai Pris le train

Allen B est un chanteur virtuel qui connait un succès fulgurant avec son tube J'ai pris le train et un clip en images 3d.

Allen B c'est un peu l'ami que tout le monde aimerait avoir, un garçon cool et sympa, toujours de bonne humeur et qui aime partir à l'aventure ! Ce personnage virtuel démarre sa carrière avec le disque Nouveau Départ et un message positif. Le premier titre est très sympa et s'appelle J'ai pris le train avec un clip en image 3d que l'on regarde :