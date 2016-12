Derrière Les Montagne, notre coup de coeur au Théâtre du Marais de Paris

Derrière les Montagnes, voilà un titre qui évoque Barbe Bleue et de terribles drames, et c'est bien là le sujet de cette pièce dense et artistique où l'on découvre Olivier Chenille et Joana Preiss qui déballent le linge sale familial.

L'amour au sein d'une famille nourrit des liens en creux, tout comme l'absence d'amour et la difficulté d'être une mère aimante. Joana Preiss est parfait en femme complexe et torturée, et Olivier Chenille, l'auteur de cette fiction abrasive, joue le fils-ogre avec tact. Noyée de vidéo, de musique, on pénètre dans un monde onirique qui donne des vertiges et montre la puissance évocatrice de l'art.





A voir absolument si vous appréciez les pièces sombres et intenses.Derrière les Montagnes, jusqu'au 26 juin au Théâtre du Marais à Paris avec Olivier Chenille et Joana Preiss.