Timéo, la comédie musicale bientôt au Casino de Paris

Dès le 16 septembre, Timéo débute sur les planches du Casino de Paris avec son histoire de jeune adolescent surmontant son handicap pour devenir acrobate.

Faire d'un jeune en situation de handicap, un véritable artiste de cirque, c'est le pari de Timéo !



Pour Alex Goude: " L’histoire sera belle puisque finalement, comme dans le texte, on va vraiment changer la vie d’un jeune handicapé et en faire un artiste de cirque. Et ça... ça sera notre plus grande fierté à tous ! "



Jean-Jacques Thibaud est l'auteur de ce conte initiatique qui sera mis en musique par Julien Vallespi. Ce dernier ose le mélange des genres pour être au goût du jour, avec une musique qui va de la pop rock au reggae en passant par le rap et l’électro.



Un premier extrait, le Rêve Interdit, est à voir ici, avant le 16 septembre au Casino de Paris.