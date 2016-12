Pierre Nesta, le reggaeman de la Star Ac sort Plage Atlantique

Douze ans après son groupe Premix et ses débuts à la Star Ac, on retrouve Pierre Nesta avec un nouveau départ projet musical naturel et inspiré.

Douze ans après l’aventure Star Academy et un début de carrière chez Universal, Pierre Nesta vole désormais en solo et il s’y retrouve davantage, épris de liberté qu’il est. En février 2016, Pierre a les chansons, l’argent pour les musiciens et le studio, et son billet pour Kingston. Il enregistre les 5 titres de son nouvel EP “Smile”, sortie prévue pour septembre 2016, dans le studio où l’homme à tête de chou enregistra sa Marseillaise, à Anchor Studio.



On écoute Plage Atlantique ici