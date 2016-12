The Pirouettes emportés par le Vent de l'Eté

The Pirouettes donnent deux bonnes nouvelles : la sortie de leur premier album Carrément Carrément le 16 septembre et un nouveau clip Dans le Vent d'été que l'on vous présente.

Une nouvelle fois réalisé par Kevin Elamrani-Lince, le nouveau clip des Pirouettes précise encore un peu plus le portrait du duo que forment Leo et Vickie avec les Pirouettes : duo électro, duo pop, et surtout duo amoureux et inspiré qui se dévoile de titre en titre.



Dans le Vent d'été est le single des Pirouettes qui annonce Carrément Carrément, le premier album.