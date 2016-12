The Pirouettes, en duo sur l'Escalier

Voici enfin l'album des Pirouettes qui sort et qui s'appelle Carrément Carrément, et se découvre avec un nouveau tube de leur pop branchée électro au coeur tendre : l'Escalier !

Tout commence en Haute-Savoie. Leo Bear Creek et Vickie Chérie se croisent à Annecy, dans les couloirs du lycée. Débute alors un jeu, une séduction qui ne quitte pas les paroles, les images et les mélodies du duo qui se forme alors. The Pirouettes, c’est l’histoire d’un partage, celui de fantasmes, d’idées, d’aspirations à faire de la musique avec la légèreté, la fureur, la volonté des années 1980.



Renouvelant avec fraîcheur les principes, imaginant les codes qui définiront la pop française de demain, les Pirouettes se taillent un chemin, bien déterminés à s’y inscrire dans la durée.



A découvrir avec le clip de l'Escalier sur Youtube