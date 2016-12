Ibrahim Maalouf fête 10 ans de Live en coffret

Ibrahim Maalouf ouvre ses archives le 07 octobre et y puise de quoi garnir un solide coffret cd et dvd rempli de trésors issus de 10 ans de Live.

« Cela fait des années que tout le monde me demande quand je vais sortir un DVD de live, et je réponds toujours "ça arrive, ça arrive patience". Et bien je suis heureux de vous annoncer que nous allons enfin sortir un énorme coffret pour fêter nos 10 ans de Live ! »

Alors que la tournée d'Ibrahim Maalouf va battre son plein jusqu'à la fin d'année, le trompettiste sort ce coffret anniversaire et best of en quelque sorte, avec des titres superbes comme cette reprise de La Javanaise avec Juliette Gréco à l'Olympia que l'on regarde sur Youtube ici.