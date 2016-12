Guillaume Perret, un musicien à part en solo avec Free

Voici un grand disque inclassable que nous avons dégusté ! Après Guillaume Perret & The Electric Epic (2012) et Open Me (2014), deux albums de qualité qui avaient placé le saxophoniste au devant de la scène jazz française, celui-ci a décidé de prendre l’air avec un album solo intitulé Free sur lequel il s’affranchit du Electric Epic, groupe qui l’avait accompagné durant des années.

Aux confins du jazz, du rock, du métal, et de la world, Guillaume Perret, virtuose du saxophone, improvise et enregistre avec des boucles sonores et des machines. Le résultat est aussi surprenant que magnétique. Free est sorti le 23 septembre et s'avère un véritable choc pour les oreilles car il ne ressemble à rien de connu.

On vous le fait découvrir avec Pilgim, enregistré en live en première partie d'Ibrahim Maalouf, en écoute ici.