Didier Sustrac, une bossa à Ostende.

Le musicien annonce un nouvel album Ostende Bossa en début d'année prochaine, financé par le crowfunding.

Signe des temps, même les artistes légendaires, auteur de nombreux succès et d'une discographie conséquente, choisisse le crowfunding pour soutenir leurs projets artistiques. Didier Sustrac, toujours aussi fou de bossa nova, de samba et de rythmes sud américains revient à la musique après une éclipse d'une dizaine d'années avec Ostende Bossa, très attendu par les fans de ce musicien à la voix de velours et aux paroles poétiques toujours en retenue.



Ce nouvel opus est inédit parce qu’il est accompagné d’un roman au titre tordant : Je Hais les dj's. Entre réalité et fiction, il raconte l’écriture de chansons.



On retrouvera sur ce disque de nombreux invités : Pierre Barouh, Philippe Baden Powell, David Linx, Camila Costa. Un site Ulule a été lancé pour soutenir le grand retour de Didier Sustrac et préparer ce nouvel album que l'on attend de pied ferme avec la Lyrics Vidéo de Tout Seul (remix 2016) à regarder sur Youtube.