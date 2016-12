La chanteuse Mélanie Pain séduit avec Comme Une Balle, extrait de son nouvel album Parachute, oeuvre vocale et pianistique de très haute beauté.

Après Bye Bye Manchester, c'est Parachute, le nouvel album de Mélanie Pain qui s'annonce le 28 octobre. Accompagnée de Gaël Rakotondrabe, pianiste et arrangeur de génie, Mélanie Pain s'offre un album sensuel, intimiste autour de boucles délicates d'électro et des sonorités du piano. On vous dévoile l'extrait Comme Une Balle en vidéo sur Youtube ici.