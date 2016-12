Part Time Friends, leur single Here We Are en VO

Florent et Pauline des Part-Time Friends ont sorti une version anglaise d'Here We Are, leur single qui emmène Fingers Crossed leur premier album rempli de merveilles pop savoureuses vers le succès.

