Liberty Girls, un tube positif Vivre Plus Fort

Liberty Girls, c'est un vent de fraicheur la scène pop française. Louna, Sarah et Anais, les trois membres du trio Liberty Girls chantent et dansent depuis leur plus jeune âge.

La musique joyeuse et enthousiaste des Liberty Girls est un plaisir pour les oreilles dans le climat actuel. C'est frais, c'est pop, c'est pétillant, ce sont les Liberty Girls. Elles ne viennent pas du nord de l'Europe, mais du sud de la France, et plus précisément de Corse.



Deux autres singles sont annoncés dans les mois qui viennent, puis un album. Autant dire qu'on va les suivre de près. En attendant, on découvre la vidéo de Vivre Plus Fort sur Youtube.