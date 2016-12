La Féline et le clip sanglant de Senga

Après Adieu L'enfance il y a trois ans, La Féline, alias Agnès Gayraud, revient avec le saignant clip de Senga qui annonce l'album Triomphe pour le 27 janvier 2017

Sa voix douce et feutrée, ses cheveux noirs de geai, ses yeux de lynx d’un bleu étrange et pénétrant , tout chez Agnès Gayraud nous évoque déjà que La Féline est bien plus qu’un nom de scène.



Avec La Féline, chaque chanson devient un petit miracle, et Senga n'échappe pas à la règle, c'est un hymne captivant, presque hypnotique, dans le registre du chamanisme. Le clip réalisé par As Human Pattern en est le partfait complément avec sa poursuite sauvage et sanglante. On le découvre sur Youtube ici.



La Féline a aiguisé ses crocs sur un nouvel album, Triomphe, qui sort le 27 janvier chez Kwaidan Records.