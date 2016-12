DeLaurentis, sa pépite Brand New Soul

Cécile De Laurentis a dévoilé Brand New Soul, nouvelle création musicale orientée vers la danse chorégraphique avec la participation de la chorégraphe Julie Sevestre et de la danseuse époustouflante Davina Villeneuve.

DeLaurentis est le projet pop lunaire de la française Cécile De Laurentis, originaire de Toulouse. Elle a sorti Brand New Soul en avril dernier avec des titres de pop synthétique interprétés d'une voix éthérée qui évoque Air et Bat for Lashes. On retrouve le clip de Brand New Soul sur Youtube en cliquant ici.