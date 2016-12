Marre des chansons aseptisées ? Alors écoutez 20 Milligrammes, cri de rage et de détresse du brillant chanteur Benoit Dorémus qui s'aventure avec ce titre aux frontières du rap.

20 milligrammes est extrait d'En Tachycardie, retour en musique de ce musicien soutenu par les plus grands, de Renaud à Souchon et Renan Luce. Chanteur sensible, il parle des antidépresseurs sans fard avec ce titre inoubliable.



On peut l'écouter sur Youtube ici