Sophia Charaï pose ses valises avec Blue Nomada

Un nouveau voyage musical pour Sophia Charaï qui sort Blue Nomada, puissant album où s'entrechoquent les sons de la sono mondiale.

Artiste, esthète, Sophia Charaï, révélait avec « Pichu » son précédent album un univers coloré, pêchu, influencé par une vie de voyages, aux rythmes gitans, indiens, à l'image de son âme nomade. Elle signe aujourd'hui « Blue Nomada », nouvel opus au confluent des langues et des rythmes et continue de chanter la vie, la tolérance sous une précieuse alliance de sons aux riches influences, inspiré des musiques du monde.



on écoute un extrait Shouff Shouff (Regarde)