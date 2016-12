Guillaume Perret, tete chercheuse du jazz moderne avec l'album Free

Guillaume Perret retourne le monde du jazz depuis quelques années avec son jeu de saxophone hors du commun. Son prochain album Free prévu pour septembre devrait le faire connaître d'un vaste public.

Après diverses collaborations avec The Electric Epic, Guillaume Perret prépare un album solo. Enfin le musicien n’est pas vraiment seul puisque (bien) accompagné de son armada de saxophones, machines et autres pédales d’effet qui fait de lui un vrai groupe. Son jeu de saxophone très solaire fait merveille tout au long de cet album appelé Free, comme on peut le voir avec le premier extrait très envoûtant et psyché Inside Song !