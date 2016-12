Mika Hary, jolis débuts avec When Morning Comes

Mika Hary, c'est du jazz intimiste, des titres pop mélodiques et bien produits qui parlent de sa vie de femmes, de ses doutes. L'exercice sur premier album est réussi au delà du possible : on a rarement vu une chanteuse capable d'autant varier sa façon de chanter à chaque morceau. Une Prouesse !

On vous propose de partir dans le désert à l'écoute de ce titre de Mika Hary, une nouvelle artiste de jazz, originaire d'Israël, et qui débute dans la lignée de Noa et Yaël Naïm. Elle sort son premier album When Morning Comes et le single du même nom, occasion de découvrir une musicienne virtuose et sans esbroufe. La vidéo de When Morning Comes est disponible ici.