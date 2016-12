Boys In Lilies, c'est un duo de filles qui nous font danser avec leurs synthés bruitistes et leurs mélodies tubesques. Une sacrée découverte !

C'est le troisième maxi que sort ce duo de Tours, les Boys In Lilies, qui sortent une des musiques les plus fraiches et novatrices du moment, de la pop synthétique avec un charme et une folie kitsch en plus. On peut les voir en tournée française avec les excellents Hyphen Hyphen, mais pour l'heure, le clip de Take No Dance est ici.